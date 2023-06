Notizie Udinese – La difesa riparte da tre / Ecco i futuri titolarissimi

La squadra di Andrea Sottil continua a lavorare sul mercato. Nel frattempo la difesa ripartirà da tre protagonisti di questa annata, ecco chi

Redazione

La difesa bianconera sa benissimo che nel corso di questa estate perderà una pedina molto importante come Rodrigo Becao. Allo stesso tempo si sta assicurando ben tre difensori centrali da cui ripartire. Giocatori che già nel corso di questa annata hanno entusiasmato e l'obiettivo adesso è quello di continuare su questo livello di prestazioni. Il primo è Nehuen Perez. La sua crescita è stata impressionante e nel giro di due stagioni è diventato uno dei migliori braccetti destri della difesa a tre del nostro campionato. Ricordiamo che è arrivato in Italia da completo neofita del modulo usato dall'Udinese, ma in pochissimo tempo e con davvero tanto lavoro è riuscito a mettersi in mostra. Adesso non possiamo fare altro che attendere la nuova stagione per rivederlo sul campo da gioco.

Il secondo difensore è arrivato in Italia proprio quest'estate ed anche lui si è trovato in un contesto difensivo completamente nuovo. Stiamo parlando dello sloveno Jaka Bijol. Un vero e proprio mastino difficile da fermare ed infatti quasi tutti gli attaccanti hanno fatto davvero grande fatica nel superarlo e cercare di mettere in difficoltà il portiere Marco Silvestri. Anche per lui la prossima sarà la stagione della verità. Prima di tutto, però, bisogna difendere le sue prestazioni sul mercato in ogni modo possibile. Tante le squadre interessate a lui, ma resta un giocatore troppo importante per i bianconeri.

L'ora del rilancio — Il terzo difensore non si è visto molto per via di un infortunio molto grave. Lui, però, ha voglia di essere ancora importante e soprattutto di vincere con i bianconeri. Stiamo parlando di Adam Masina. Il marocchino di origini bolognesi sa che l'anno prossimo sarà uno dei calciatori messi sotto osservazione e vuole farsi trovare pronto a tutti i costi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Marotta non molla la pista Becao <<<