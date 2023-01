Udinese – Difesa titolare al completo? Il punto sul ritorno di Jaka Bijol

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutte le ultime sulla squadra e sul rientro di Bijol

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Dopo aver giocato contro l'Empoli già domani si torna sul campo da gioco e dall'altra parte ci sarà una squadra di alto livello che arriva da ben sette vittorie di fila: la Vecchia Signora di Max Allegri. L'Udinese ha dimostrato di non dover avere paura o timore di nessuna delle pretendenti al titolo, ma allo stesso tempo la vittoria non arriva da troppo tempo e di conseguenza è difficile affrontare la partita con estrema tranquillità. Non perdere tutte le ultime sui rientri in difesa e sulle condizioni di Jaka Bijol.

Il centrale arrivato nel corso dell'estate dal CSKA di Mosca non vede l'ora di tornare a prendersi il suo posto al centro della difesa. Dopo qualche problemino avuto a ridosso della partita contro l'Empoli, adesso è pronto per tornare a fare la differenza al centro della difesa. Il centravanti da marcare questa settimana sarà uno dei più in forma del nostro campionato e stiamo parlando di Arek Milik che da quando è sbarcato a Torino continua a segnare con grande continuità. Assieme a lui dovrebbe esserci in attacco una delle sorprese dell'ultimo mese prima della pausa: Moise Kean.

Gli altri titolari — La difesa a tre dell'Udinese cercherà di continuare a fare la differenza e giocare il suo calcio nel migliore dei modi. Assieme a Jaka Bijol ci saranno Rodrigo Becao (totalmente recuperato ed in grande spolvero solo due giorni fa) e Nehuen Perez (un vero e proprio punto fermo della difesa). Sorvegliare gli attaccanti delle zebre non sarà facile, ma c'è fiducia sotto tutti i punti di vista.