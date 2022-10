Udinese | Dionisi, capitano dell’Ascoli: “Sottil ha già dato la sua impronta”

I friulani non vedono l'ora di tornare a fare la differenza e di conseguenza giocare ogni incontro al massimo delle forze. Sicuramente non avrà vita facile, anzi l'ultima settimana ha dimostrato che non si può abbassare mai la guardia per nessun motivo al mondo. Prima la sconfitta contro il Monza e poi quella contro il Torino hanno fatto molto male ad una società che fino a questo momento stava volando in campionato. Adesso bisogna voltare pagina il prima possibile e ripartire dall'incontro con la Cremonese . Nel frattempo del momento dei friulani ha parlato un giocatore che Sottil lo conosce benissimo.

Le parole dell'ex capitano

Il calciatore dell'Ascoli ha proseguito parlando sempre del suo ex tecnico spiegando come si aspetta un ottimo impatto anche con la Serie A. "Non era scontato, perché con il salto di categoria cambiano tante cose e non facile far subito fronte a tutto: ma non è una sorpresa. Il carisma e la voglia che lo contraddistinguono è riuscito a trasmetterli anche all'Udinese, ha dato subito la sua impronta". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Una big del nostro campionato vuole a tutti i costi il centrale brasiliano. Becao al centro delle attenzioni: il punto <<<