News Udinese – Dionisi fa la conta / Ecco tutti gli assenti neroverdi

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita e si prepara al prossimo incontro di campionato. Ecco il punto della situazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida che non può essere sottovalutata e che la squadra non vede l'ora di portare al termine. Da una parte ci sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi e dall'altra l'Udinese di Gabriele Cioffi. Le due squadre vogliono conquistare la parte destra della classifica ed ogni punto (in questo momento) potrà essere decisivo e in grado di fare la differenza. Domani si scenderà in campo al Mapei Stadium e l'idea è quella di fare il meglio possibile. Intanto il team di casa se la dovrà vedere con qualche forfait. Ecco chi è costretto ad alzare bandiera bianca.