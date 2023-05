Udinese-Lazio / Le formazioni ufficiali: torna dal primo bomber Beto

L'Udinese è pronta per la sfida di questa sera contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Un match che sicuramente sarà molto importante per tutte e due le società. La squadra di Sottil solo con una vittoria può continuare a credere nell'ottavo posto finale, mentre il team della Capitale ha bisogno dei tre punti per continuare a conservare il quarto posto finale in campionato. Un match che sarà giocato al massimo sin dai primi minuti e nessuno si tirerà indietro. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere le formazioni ufficiali di giornata e i ventidue che si daranno battaglia alla Dacia Arena di Udine.

Le scelte dei due tecnici

I bianconeri finalmente potranno avere dal primo minuto un calciatore fondamentale come Beto. Dopo un mese di continue assenze per via di un problema alla schiena sembra essere finalmente tornato e non vede l'ora di poter dire la sua. Non solo il ritorno di Beto, visto che oggi torna anche sulla fascia destra Roberto "El Tucu" Pereyra. Il calciatore argentino sappiamo che è fondamentale per lo stile di gioco del tecnico ed oggi cercherà di dare una mano anche come esterno di centrocampo. Al suo posto nel mezzo tornerà Tolgay Arslan che dopo diverse giornate passate in panchina, finalmente potrà tornare dal primo minuto di gioco. Per i biancocelesti non ci sono grandi sorprese, l'unica è la vittoria di Manuel Lazzari nel ballottaggio con Adam Marusic. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Prima offerta del Napoli per Beto <<<