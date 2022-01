Udinese – Sono diverse le sorprese: la probabile formazione per Gazzetta

Il team bianconero è volato ieri sera per Torino. Ci si prepara ad un incontro tanto importante quanto difficile. Così si scenderà in campo

Il team friulano è partito ieri sera verso il capoluogo del Piemonte, ad attenderlo una squadra vogliosa di rivalsa e pronta a dare tutto pur di portare i tre punti a casa. Il peggio per la società del patron Pozzo sembra essere passato, ma mai saltare a delle conclusioni affrettate. Intanto si avvicina l'incontro delle venti e quarantacinque ed i due team stanno affrontando il prepartita al massimo delle loro capacità. Andiamo a vedere le ultime sui gruppi squadra e come potranno scendere in campo. Ecco le possibili scelte di mister Max Allegri e Gabriele Cioffi , pronti per farci divertire.

In porta sia da una parte che dall'altra ci sono delle sorprese. Arrivato ufficialmente il green pass al portiere polacco Szczesny e di conseguenza ci penserà lui a difendere la porta della vecchia signora. Dall'altra parte sembra non aver ancora recuperato Silvestri e di conseguenza toccherà, di nuovo, a Daniele Padelli. Il portiere campione d'Italia è in cerca di riscatto dopo l'ultima prestazione ed i sei gol presi contro l'Atalanta. Anche Molina potrebbe essere assente e al suo posto ci sarà una grande chance per Brandon Soppy. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione classica, tranne per la difesa dove troviamo lo squalificato Becao che verrà sostituito da Marvin Zeegelaar. Intanto non perderti le parole del tecnico in vista di questo incontro. Ecco le sue dichiarazioni <<<