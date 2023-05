Udinese – Diversi cambi nella trasferta di Salerno: la giornata bianconera

La partita si avvicina e questo sabato non sono ammessi errori per gli uomini di Sottil. L'Udinese sta vivendo un momento difficile ed ha due partite per poter chiudere questa annata nel migliore dei modi. Contro la Salernitana, però, bisognerà fare a meno di diversi giocatori cruciali e di conseguenza si sta lavorando a delle possibili soluzioni. Il primo che sicuramente non ci sarà è Destiny Udogie. La sua squalifica per somma di ammonizioni lo terrà fuori nel corso del prossimo turno ed al suo posto potremo vedere il tappabuchi per eccellenza: Marvin Zeegelaar.