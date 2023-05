Udinese – Domani si parte direzione Firenze: la giornata bianconera

Allo stesso tempo non mancano degli aggiornamenti sul mercato sia in entrata che in uscita. Sappiamo come i bianconeri adorino operare con largo anticipo ed oggi sono stati messi i primi paletti in vista della prossima annata. Al momento non c'è ancora nessuna novità sul rinnovo di Pereyra e di conseguenza il prolungamento si complica di giorno in giorno. In entrata, invece, un nuovo nome è stato appuntato quello di Joao Pedro. L'attaccante brasiliano potrebbe tornare in Italia dopo una sola stagione. Per l'Udinese sarebbe l'innesto perfetto visto che potrebbe fare da chioccia ai due nuovi innesti: Brenner e Matheus Martins.