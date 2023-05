Mercato Udinese – I neroazzurri ci provano / Pereyra vede Milano

Il trequartista bianconero Roberto "El Tucu" Pereyra continua a lavorare sul suo futuro. Nelle ultime ore sembra esserci stata un'accelerata

Il capitano dell'Udinese Roberto "El Tucu" Pereyra andrà in scadenza contrattuale al termine di questa stagione. Una situazione che la società diretta dalla famiglia Pozzo sta cercando in tutti i modi di sistemare. Ad oggi non si hanno grandi novità sul suo futuro, visto che da quando l'agente Federico Pastorello ha aperto al rinnovo nessuno è stato in grado di fare dei passi in avanti. Da quando è arrivato il Tucu ha scritto pagine bellissime nel corso delle ultime tre stagioni, ma adesso sembra esserci uno stallo e la situazione non verte a favore del team friulano. Andiamo a vedere nel dettaglio una società che potrebbe far sul serio ed assicurarsi le prestazioni del fantasista argentino.

Ad oggi in pole position sembrano esserci i neroazzurri di Simone Inzaghi. Il team di Milano sa che nel corso di questa annata dovrà cambiare diversi giocatori. Proprio per questo motivo si muove per potersi assicurare delle alternative di primissimo livello. Il Tucu sarebbe perfetto per lo stile di gioco del tecnico ex biancoceleste visto che può ricoprire tutti i ruoli della mediana e all'occorrenza anche la posizione di laterale destro. Un vero e proprio jolly che la beneamata vorrebbe tanto avere all'interno della sua rosa, vedremo come potrà evolvere questa trattativa. Non solo i neroazzurri, ma anche un altro club è pronto per il forcing finale.

Ci ha provato e ci riproverà — Rocco Commisso già nel corso del mercato invernale ha provato in tutti i modi ad assicurarsi le prestazioni del Tucu, ma proprio l'Udinese non ha mai aperto alla cessione finale. Adesso potrebbe cambiare tutto visto che il trasferimento si completerebbe a parametro zero. La situazione Pereyra va costantemente monitorata e le novità potrebbero arrivare da un momento all'altro.