Notizie Udinese – Domani si gioca: tutto quello che c’è da sapere

Domani pomeriggio, i ragazzi di Gotti scenderanno in campo per l'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A

Dopo la bella vittoria in Coppa Italia per 3-1 contro l'Ascoli, l'Udinese è al lavoro per preparare l'esordio di campionato contro i bianconeri di Torino. Sarà un match durissimo. Servirà la gara perfetta. I friulani, però, non partiranno battuti. In vista di questa gara, la società ha deciso di programmare un' amichevole domani pomeriggio. A Manzano, alle ore 17:30, i ragazzi di Luca Gotti affronteranno il Legnago, squadra che milita in Serie C. Ma vediamo quale potrebbe essere l'undici schierato dal tecnico veneto.

Probabile formazione

Se è vero che quella di domani sarà la prova generale in vista della gara di domenica, è anche vero che difficilmente Gotti schiererà i titolarissimi. L'allenatore bianconero non vuole correre rischi inutili. Molto probabilmente, quindi, giocheranno le riserve. In porta si alterneranno Daniele Padelli e Simone Scuffet. Possibile difesa a quattro con Zeegelaar, De Maio, Stryger Larsen ed uno tra Rodrigo Becao e Samir. A centrocampo, potrebbero partire dal primo minuto Arslan, Jajalo ed il neo acquisto Lazar Samardzic. Infine, in attacco, Gotti vorrebbe dare minuti importanti sia a Deulofeu che a Pussetto. Okaka e Forestieri si alterneranno. La partita sarà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Udinese Tv e in streaming sul sito www.udinesetv.it. Nel frattempo, vediamo gli obiettivi di mercato di Marino.

Mercato in entrata

Mister Gotti aspetta il rinforzo in attacco. In pole sembra esserci Giovanni Simeone, ma occhio al ritorno di fiamma per Supryaga visto che la trattativa tra Dinamo Kiev e Sampdoria è saltata. Per la difesa, Marino sta sondando diversi profili. L'ultimo è quello di Facundo Roncaglia. Addirittura, Secondo quanto riportato da AS, l'Udinese avrebbe presentato un'offerta formale per il roccioso difensore argentino. Rimangono vive le candidature di Sutalo e Walukiewicz. Nel frattempo, la società deve fare i conti con i tanti esuberi da piazzare.