Notizie Udinese – Samardzic parole sorprendenti: “Mi trovo nel miglior…”

Godiamoci le parole con le quali si è presentato il nuovo trequartista tedesco. Sembra esser un predestinato

Oggi, nella mattinata sono stati presentati i due nuovi acquisti dell'Udinese Marco Silvestri e Lazar Samardzic . Tutti e due sono molto soddisfatti di essere approdati nella città friulana ed hanno intenzione di restarci e confermarsi. Il nuovo talentino approdato direttamente dal RB Leipzig è pronto per sorprendere , probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima di vederlo in campo. La dirigenza ne è consapevole, ma è anche sicura di essersi assicurata un centrocampista in grado di poter fare cose fantastiche. Chissà come crescerà negli anni, ma intanto godiamoci le parole con le quali si è presentato. Sembra esser un predestinato .

"La serie A è il miglior campionato in Europa. So di essere entrato in una realtà diversa da quella tedesca, sono qua per giocare e mettermi in evidenza a tutti i costi."