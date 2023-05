News Udinese – Verso l’Olimpico: la nuova difesa titolare / Due novità

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato allo stadio Olimpico di Roma. Saranno due le grandi novità per la squadra di Sottil

La difesa dell'Udinese è destinata a cambiare nel corso del prossimo weekend di campionato. La squadra del Friuli Venezia Giulia ha tutto l'interesse di portare a casa l'ennesimo risultato positivo contro una big del nostro campionato. Questa volta, però, bisognerà fare a meno di uno dei calciatori più importanti per la squadra bianconera: Rodrigo Becao. Il difensore centrale brasiliano ha ricevuto una giornata di squalifica dopo gli avvenimenti di Firenze ed adesso tocca a mister Andrea Sottil trovare una possibile soluzione. Il giocatore ex CSKA di Mosca verrà sostituito quasi certamente da Nehuen Perez nella sua zona di competenza. A questo punto sorge spontanea la domanda: al posto di Perez chi ci va? La risposta è chiare e il titolare sarà Adam Masina. Il calciatore marocchino vuole essere sempre più protagonista ed è pronto a prendersi un ruolo importante anche nel prossimo incontro di campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Il punto sulla situazione rinnovi <<<