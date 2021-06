Mercato Udinese, De Paul il più richiesto: il club ha fissato il prezzo

Rodrigo De Paul sembra sempre più vicino ai saluti. L'Udinese si prepara al mercato e fissa il prezzo per il suo talento

In attesa che la nuova stagione cominci, l'Udinese sta sistemando alcune questioni. La più delicata ed incisiva, sotto alcuni punti di vista, è quella legata alla scelta del futuro allenatore. L'attuale mister, Luca Gotti, ha fatto bene ma potrebbe partire. Solo la prossima settimana saprà dire che i bianconeri si affideranno al mister che li ha aiutati a raggiungere l'obiettivo salvezza, oppure se sarà tempo di voltare pagina per l'ennesima volta. Nel caso in cui il mister dovesse abbandonare la piazza per un nuovo capitolo della sua avventura, la società sembrerebbe pronta a ripiegare su Rolando Maran o, in alternativa, sull'outsider Paolo Zanetti. L'allenatore si è messo in mostra grazie al Venezia, recentemente promosso dalla Serie B alla Serie A. Dopodiché, bisognerà capire anche gli stimoli dei suoi calciatori migliori. In primis Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino è il più richiesto, sia in Italia che all'estero. Questo ha spinto la società friulana ad fissare un prezzo di partenza.

La richiesta del club

La prossima calda estate nella quale il mercato sarà protagonista, potrebbe portare nelle casse dell'Udinese un gruzzolo niente male. In caso di cessione del numero dieci bianconero, il club potrebbe ritrovarsi con la possibilità di rifare la rosa da cima a fondo. Di fatto sono anni che il club non si priva di un elemento così importante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la cifra richiesta dall'Udinese si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Tuttavia il prezzo potrebbe essere destinato a salire qualora prendesse vita una vera e proprio asta per il calciatore.

Le possibilità

Attualmente le maggiori pressioni sembrerebbero arrivare dall'Atletico Madrid. Dopo la parentesi non propriamente brillante in Spagna con la maglia del Valencia, De Paul sarebbe pronto a tornare nel campionato che lo ha messo in mostra al grande pubblico. In alternativa, c'è anche la possibilità della permanenza in Italia. Il club in pole position sarebbe quello allenato da Stefano Pioli. Tuttavia, il suo arrivo potrebbe concretizzarsi solo dopo l'eventuale partenza di Hakan Calhanoglu. In alternativa, occhio anche al Napoli che potrebbe iniziare a fare sul serio. Il mercato, comunque, non aprirà i battenti prima del prossimo 1 luglio.