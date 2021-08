Udinese – Marino ha un piano / Dopo Perez, ha altri grossi obiettivi

La situazione non è drammatica. Anzi, qualcosa si sta muovendo (più di qualcosa). Sia in entrata che in uscita, il calciomercato dell'Udinese è apertissimo. Pierpaolo Marino ha un piano e ha tutte le migliori e più chiare intenzioni di arrivare fino in fondo. Ecco che cosa sta succedendo.

Le voci di mercato che ruotano attorno a Stryger Larsen sono molto insistenti. Di lui ne parleremo approfonditamente nella prossima scheda. Qualora dovesse partire, tutti gli occhi sono rivolti verso Brandon Soppy. Gianluca Lapadula continua ad essere uno degli osservati speciali. La sensazione è che possa essere anche disposto ad abbassarsi l'ingaggio (attualmente circa 1.6 milioni) per poter tornare in Serie A. Per il reparto offensivo piace tanto anche il nome di Beto che però, al momento, sembrerebbe non essere in vendita (bisognerebbe alzare l'offerta). Anche Ricci piace molto ma il centrocampo dell'Udinese è parecchio affollato. Ma non finisce qui. Adesso la situazione diventa interessante. Ecco cosa sta accadendo nell'altro versante <<<