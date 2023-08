Udinese – Dopo tre settimane salta l’affare Lazar Samardzic / La giornata

Lazar Samardzic non sarà più un calciatore neroazzurro anzi molto probabilmente resterà ad Udine per ancora un'altra stagione: la giornata

La notizia del giorno è senza ombra di dubbio quella che riguarda l'addio della trattativa tra i neroazzurri e bianconeri per Lazar Samardzic. Un affare che era già chiuso e che anticipava un possibile addio in vista della prossima stagione di un big dei neroazzurri. Sfortunatamente le commissioni tra il padre e la società non sono mai state accordate e da quel momento in poi è nato un vero e proprio tira e molla continuo. Dopo più di una settimana di tentennamenti è arrivato l'ok da parte di tutto l'entourage del figlio di Mladen Samardzic, ma per la società di Milano era troppo tardi.

Per l'Udinese salta un accordo che avrebbe portato nelle casse la bellezza di 16 milioni di euro più quattro per il prestito e quattro di bonus facilmente raggiungibili. Oltre ai 24 milioni era inserito anche il contratto di Giovanni Fabbian in prestito gratuito con diritto di riscatto a quattro milioni e controriscatto esercitabile dai neroazzurri per una cifra superiore ai dieci. A perderci alla fine sono tutte le persone coinvolte da questa tarantella che è durata decisamente troppo tempo. Basti pensare che l'Udinese ha giocato tutta la prestagione senza uno dei suoi centrocampisti più importanti. I neroazzurri hanno perso quello che sarebbe stato un potenziale titolare nel futuro. Il calciatore ha perso il passaggio più importante di tutta la sua giovane carriera.

Adesso è probabile che il club decida di reintegrare Samardzic e farlo giocare nel corso della stagione. Solo in questo modo potrà mettersi in mostra e soprattutto far dimenticare tutto quello che è successo in questo ultimo periodo. Di conseguenza salterà molto probabilmente l'affare che riguarda Giovanni Fabbian visto che non ci sarà più uno slot libero nel mezzo del campo.