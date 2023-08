News Udinese – Vecchia Signora senza due titolari / Il punto da Torino

Il campionato è alle porte e tra qualche giorno si inizia a fare sul serio. La prima giornata riserva sin da subito un match di altissimo livello contro una grande squadra come la Vecchia Signora di Max Allegri. Proprio il team gestito dal tecnico di Livorno dovrà fare a meno di qualche pedina importante. Stiamo parlando di calciatori di primissimo livello come Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli che al momento non hanno ancora recuperato totalmente dai loro guai fisici. Difficilmente il tecnico farà a meno di loro e di conseguenza in questi quattro giorni si farà il possibile per recuperarli, ma al momento non si hanno ancora certezze. Va contata anche l'assenza di un calciatore importante (almeno sulla carta) come Paul Pogba. Il francese è costretto ad alzare bandiera bianca per l'ennesima volta. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco il punto su Fabbian <<<