Udinese | Il doppio ex Orlando: “Duello Theo-Udogie il più affascinante”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del MV, il doppio ex Orlando ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prossima sfida

Redazione

Si avvicina a grandi falcate il prossimo incontro di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e i rossoneri di Stefano Pioli. Due squadre che stanno affrontando un momento diverso. L'ultimo risultato per gli attuali campioni d'Italia non è stato positivo (pareggio per 1-1 contro la Salernitana di Paulo Sousa), d'altro canto i friulani hanno trovato la vittoria che mancava da tanto, troppo tempo contro l'Empoli. Alla Dacia Arena ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, atteso sold out, per l'ultimo impegno prima della pausa nazionali. Nel frattempo, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del MV, il doppio ex di Udinese e Milan Alessandro Orlando ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prossima sfida di campionato. E si è soffermato in modo particolare su due possibili protagonisti, Theo Hernandez e Destiny Udogie.

Secondo l'ex giocatore bianconero Theo e Udogie sono tra gli esterni migliori del campionato assieme a Spinazzola, anche se sono completamente diversi tra loro, a cominciare dall’esperienza. Il francese è già maturo, ha vinto un Mondiale, mentre Udogie ha ancora tanti margini di crescita. "Sul piano tecnico, Hernandez è più completo nella rifinitura, al tiro e nella velocità, ma tende ad andare più a sinistra, mentre il vantaggio di Udogie è anche il tiro col destro, una volta che converge. Fa parte delle caratteristiche dell’esterno moderno che è chiamato a chiudere l’azione col tiro a giro, o anche a chiuderla da quinto a quinto".

Le parole di Orlando — Orlando si è poi soffermato ad analizzare chi è più determinante tra Hernandez e Udogie: “Per il momento ancora Hernandez, e lo dico anche per il contributo offerto da Udogie senza il Deulofeu che gli creava gli spazi. Io vedo un Udogie un po’ bloccato, e non è un caso che adesso comincino a cercarlo dalle retrovie”. Infine, un pensiero sull'assenza di Giroud: “Assenza molto pesante, perché Pioli ha insistito con lui e Ibra non è al meglio. Rebic è una mina vagante, ma secondo me l’Udinese sarà avvantaggiata dalla squalifica del centravanti francese”. Cambiando rapidamente discorso, ultimamente si è parlato anche di Arnautovic e del solito Nzola. Vedremo che cosa succederà. Ma non finisce qui. Caso Retegui: le ultimissime news <<<