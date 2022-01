News Udinese – Dov’è finito Deulofeu? / La risposta che tutti si aspettano

Il giocatore bianconero non è stato convocato per il match di Coppa Italia. La società non ha emanato nessuna nota ufficiale. Le ultimissime

La situazione in casa bianconera non è delle più semplici, per il momento non si riesce a trovare una quadra dopo il virus che ha fermato la squadra per un paio di settimane. Le prestazioni sono in continuo crescendo, la prova è proprio il match di Coppa Italia dello scorso martedì, quando la maggior parte delle riserve bianconere è riuscita a tenere testa ai biancocelesti guidati da Maurizio Sarri. Solo il supplementare e un fantastico gol di Ciro Immobile sono riuscii a fermare il team friulano da un possibile passaggio del turno. Nel match dell'Olimpico, però, c'è stata una sorpresa: l'assenza di Gerard Deulofeu. Andiamo a vedere perché il giocatore bianconero non era nemmeno tra i convocati dell'incontro valido per la coppa nazionale.

L'assente

Come detto in precedenza e come si può evincere dal titolo dell'articolo, il giocatore al centro del discorso è la seconda punta spagnola Gerard Deulofeu. Il giocatore dopo il match contro la Juventus non è più sceso in campo ed anzi ha sorpreso tutti con la mancata convocazione nel match di Coppa Italia. Parliamo di un'assenza determinante, dato che proprio i cambi hanno fatto la differenza nell'incontro. Difficile dare una spiegazione alla sua assenza, ma bisogna fare il possibile e cercare una soluzione.

Il titolare

Contro il Genoa si parla di uno snodo cruciale per il campionato del team bianconero. Una di quelle partite che non si possono sbagliare. Dai prossimi novanta minuti dipende il proseguimento del campionato e perciò la società bianconera è pronta per dare tutto sul campo. Andiamo a vedere le ultime chi potrebbe sostituire il giocatore spagnolo. Stiamo parlando di un talento che da quando è arrivato ad Udine sta sorprendendo tutti. In pochi si aspettavano un'incidenza di questo tipo, eppure non ha deluso nessuno. Scopriamo il possibile sostituto di Gerard Deulofeu. Pronto per fare la differenza <<<