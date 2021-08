Notizie Udinese – Sfuma un vecchio pallino di Marino / Ecco dove giocherà

Tra i vari profili monitorati da Marino, quest'estate, c'era anche quello di un giovane centrocampista serbo

Redazione

L'avvio di campionato dell'Udinese fa ben sperare. Nelle prime due giornate sono arrivati quattro punti. Finalmente, la squadra sembra pronta per lottare per obiettivi ambiziosi. La semplice salvezza sta stretta sia alla società che ai tifosi. Ad Udine si sogna in grande. La dirigenza friulana, infatti, sta portando avanti un calciomercato importante. Nonostante le cessioni di due big come Rodrigo De Paul e Juan Musso, la rosa sembra più completa ed esperta rispetto a quella degli anni passati. Vediamo se in queste ultime ore, arriverà qualche ulteriore innesto. Difficile, ma non impossibile. Nel frattempo, è sfumato un vecchio pallino di Marino. I dettagli.

Il profilo

Vi ricordate di Branislav Knezevic? Il centrocampista classe 2002 è stato seguito da Marino durante questa sessione di mercato. Sarebbe stato un acquisto di prospettiva, ma che poteva essere utile anche per il presente. Il dirigente bianconero ha invece preso altre decisioni. Ad Udine è infatti arrivato Lazar Samardzic dal Lipsia. Tuttavia, anche il giovane serbo è pronto a cambiare squadra. Come riporta Calciomercato.com, Knezevic è ad un passo dallo Slavia Praga. Non sarà, quindi, l'Italia la prossima meta del baby talento. Ma non finisce qui. Anche altri calciatori accostati all'Udinese hanno trovato una nuova casa. Vediamoli insieme.

Vecchi obiettivi

Partiamo da due centrocampisti, entrambi svincolati. Il primo è Matteo Ricci. Il classe '94, svincolatosi dallo Spezia dopo l'ottima stagione dello scorso anno, era ancora senza una squadra. Alla fine, il calciatore romano si unirà al Frosinone in Serie B, con l'obiettivo promozione. L'altro giocatore è Pablo Galdames. Il cileno giocherà in Italia, al Genoa. Passiamo all'attacco, con la società ligure sempre protagonista. E’ praticamente fatta per lo scambio che vede coinvolti Destro, Agudelo e Nzola. I due rossoblù andranno allo Spezia, mentre l'angolano farà il percorso inverso. Nel frattempo, Marino pensa ad un ultimo colpo. Ecco chi è <<<