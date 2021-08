Notizie Udinese – Ecco dove vedere il match contro l’Ascoli

Domani sera alle ore 20:45, l'Udinese sfiderà l'Ascoli in Coppa Italia. Ecco su che canale verrà trasmessa la partita

Redazione

Finalmente, dopo circa tre mesi, l'Udinese tornerà a disputare un match ufficiale. Infatti, domani sera, i ragazzi di Gotti ospiteranno l'Ascoli nella partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente incontrerà al prossimo turno una tra Crotone e Brescia. I marchigiani sono reduci da un difficile campionato di Serie B, in cui hanno raggiunto la salvezza nelle ultime giornate. Tuttavia non dovranno essere sottovalutati. Sarà un test importante per i friulani in vista dell'esordio di campionato di settimana prossima. Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire la sfida.

Dove vedere il match

Da quest'anno c'è una grande novità: Mediaset ha deciso di interrompere il dominio della Rai riguardo i diritti televisivi della Coppa Italia. Per le prossime tre stagioni, tutte le partite del torneo saranno trasmesse in esclusiva solamente su Mediaset. In particolare, per vedere Udinese-Ascoli basterà sintonizzarsi su Canale 20. In alternativa, è possibile seguire la partita anche in streaming su Mediaset Play. L'appuntamento è per domani sera alle ore 20:45. Ma vediamo le probabili scelte di formazioni di Luca Gotti.

Probabile formazioni

Dopo un precampionato non troppo esaltante, in cui sono arrivate tre vittorie e due sconfitte, l'Udinese deve cominciare a fare sul serio. In attesa di rinforzi dal mercato, mister Gotti schiererà il miglior undici possibile a disposizione. In porta non ci sono dubbi: giocherà Silvestri. Terzetto difensivo composto da capitan Nuytinck, Samir e Becao, mentre sulle fasce agiranno Molina e probabilmente il neo acquisto Udogie (in ballottaggio con Stryger Larsen). A centrocampo spazio a Walace, Arslan ed il Tucu Pereyra, pronto a raccogliere l'eredità di Rodrigo De Paul come fantasista della squadra. Deulofeu ed Okaka dovrebbero essere le due punte. Pussetto pronto ad entrare nella ripresa. In attesa di questo match, la società friulana è al lavoro per rinforzare la rosa. Ecco tutti i nomi in ballo <<<