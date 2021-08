News Udinese – Gli aggiornamenti in vista del primo impegno stagionale

Il team si è ritrovato con tutti i suoi componenti al campo d'allenamento Bruseschi. Scopri assieme a noi come è andata

Redazione

Il primo impegno importante della stagione è alle porte. La squadra si è riunita nella giornata di ieri per lavorare al meglio, in vista dei trentaduesimi di Coppa Italia. Il match sicuramente non sarà una passeggiata, visto e considerato che la rosa non è ancora al completo. Sul mercato la dirigenza si sta muovendo, ma al momento mancano ancora ben due profili per completare la rosa. Stiamo parlando di un difensore centrale e di una prima punta. Il team si è ritrovato con tutti i suoi componenti al campo d'allenamento Bruseschi, dove è stata completata la penultima sessione d'allenamento in vista della partita. Scopri assieme a noi come è andata.

La seduta

Ieri è andato in scena una singola seduta d'allenamento. Si sta cercando di non caricare più la squadra in vista dell'inizio della nuova stagione, ma principalmente lavori di scarico ed esercitazioni tecnico tattiche studiate per migliorare le qualità dei singoli. I giocatori si sono allenati solamente nella mattinata di mercoledì. Il programma di mister Gottiè stato chiaro, per oggi tanta palla e tanto calcio, dato che ci sono stati principalmente esercizi definiti a migliorare la tecnica. Nella seconda parte dell'allenamento, una parte di tattica, in modo da non trovare giocatori impreparati in vista del primo snodo cruciale. Scopri assieme a noi cosa riserva il calendario degli uomini guidati dal patron Giampaolo Pozzo.

I prossimi impegni

In ordine cronologico il prossimo impegno sarà domani, con il ritorno del pubblico allo stadio. Il match sarà valido per i trentaduesimi di Coppa Italia e vedrà impegnati l'Udinese del capitano Nuytinck all'Ascoli Piceno. Dopo questo primo snodo cruciale della stagione, la testa sarà unicamente all'esordio in campionato. Il match in programma è sempre contro i bianconeri, ma quelli di Torino. La squadra guidata da Massimiliano Allegri è pronta a questo inizio di stagione. D'altro canto i friulani non hanno nessuna intenzione di essere una vittima sacrificale. Non solo allenamenti, ma anche tanto mercato stanno riempiendo queste giornate in Friuli. Scopri assieme a noi tutti i nomi in ballo per la società bianconera. Eccoli <<<