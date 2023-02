Notizie Udinese | Dragowski completamente recuperato, Holm non ce la fa

Città della Spezia ha fatto oggi il punto sui tanti infortunati in casa bianca, con cui dovrà fare i conti Leonardo Semplici nella sua nuova avventura. Lo Spezia recupera Bartlomiej Dragowski . Il portiere, che era uscito al 25º minuto contro la Juventus per un fastidio all’inguine, si è sottoposto agli esami medici che hanno dato esito negativo. Una buona notizia per Semplici che potrà contare sul polacco in vista della partita contro l’Udinese.

Il punto dall'infermeria

Chi invece ne avrà ancora per due settimane è Emil Holm. Lo svedese, che non è stato a disposizione per la partita di domenica scorsa contro la Juventus, salvo clamorosi recuperi salterà sia la trasferta di Udine che la partita contro il Verona. Ancora sofferente dopo il ciclo di tante gare giocate, lo svedese ha bisogno di riposo per recuperare al meglio la condizione e dare quello sprint in più che servirà alla squadra di Semplici per mantenere la categoria. Rientrato in gruppo invece Jacopo Sala, lo farà a breve Joao Moutinho, mentre ne avranno ancora per un po' Simone Bastoni, Jeroen Zoet e Szymon Zurkowski. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime news che arrivano dal mercato. Non solo l'Everton su Becao <<<