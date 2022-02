Udinese – Marì si mette in mostra / Cosa succede con Nuytinck?

Ieri pomeriggio, Pablo Marì ha disputato un'ottima partita. Il posto da titolare di Bram Nuytinck è a rischio? Ecco cosa sappiamo

Non è la prima volta che Nuytinck resta seduto in panchina. Il pensiero dell'Udinese è chiaro: tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Ciò non significa che l'olandese non giocherà mai più. Tuttavia, non c'è da preoccuparsi se qualche volta non viene chiamato in causa. Ieri, il terzetto difensivo bianconero ha fornito una grande prestazione, ma mister Cioffi non ha una gerarchia precisa. Non ci sono titolari inamovibili. Chi sta meglio gioca. Per questo motivo, non si può parlare di un caso Nuytinck. Il classe '90 farà di tutto per essere in campo dal primo minuto nel match contro il Verona di Igor Tudor. Inoltre, c'è da ricordare che sia Marì, ma anche Perez sono in prestito. Perciò, vedremo se il team friulano vorrà continuare a valorizzarli nonostante siano di proprietà di altre società. Nel frattempo, torniamo a parlare di Udinese-Torino. Ecco le pagelle dell'incontro <<<