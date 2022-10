Lazio-Udinese | Duro attacco di Tare alle big: “Tenute in piedi dal sistema”

Manca ormai poco al fischio d'inizio della gara in programma oggi pomeriggio tra Udinese e Lazio. Ma al momento, quello che fa discutere non riguarda il campo. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha tenuto una lectio all’università Luiss di Roma dove ha duramente attaccato diverse big del nostro campionato. Salernitananews.it ha riportato le frasi del dirigente biancoceleste, giudizi molto forti soprattutto quando ha parlato della situazione del calcio.

I bersagli? La Juventus, il Milan, l’Inter e la Roma, catalogate come società “ tecnicamente fallite ”. Per il club giallorosso la stilettata è stata doppia perché la Conference League alzata al cielo lo scorso anno dalla formazione di Mou è stata etichettata come “la competizione dei perdenti”.

Il dirigente dei biancocelesti dopo aver tirato questa staffilata alle avversarie ha anche parlato dei modelli che invece secondo lui sarebbero da seguire. E tra questi compare la società sapientemente guidata dai Pozzo, ormai da 28 anni esempio di club sano e illuminato. “Sono rimaste quattro proprietà familiari, Udinese, Atalanta, Lazio e Napoli. Io sono più per questa gestione, le multinazionali hanno solo interesse commerciale e si perde il bello del calcio: la passione, l’amore. Quei fondi lavorano con gli algoritmi e non vogliono più sapere della storia della squadra e della città. Io sono un fan della vecchia scuola". Parole al miele dunque da parte di Tare all'avversario di quest'oggi, in una sfida che può significare molto per il destino di entrambe le squadre. Cambiando rapidamente discorso, ecco le parole di Sottil in conferenza stampa <<<