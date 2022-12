News Udinese – Ebosele piace a tutti, ma ecco perché non è una sorpresa

Il team continua a lavorare sui campi del Bruseschi, ma nel frattempo c'è un giocatore che ha sbaragliato la concorrenza in amichevole

La squadra bianconera sta lavorando intensamente per preparare nel miglior modo possibile anche la seconda parte di stagione. Sicuramente non sarà semplice mettere in difficoltà tutte le big del nostro campionato, ma l'idea è quella di provare a dare filo da torcere a tutte le società. Le prime amichevoli giocate danno la dimostrazione che la squadra c'è e che quello di inizio stagione non è stato un semplice momento di forma. Proprio contro il West Ham, abbiamo visto dal vivo un "nuovo" giocatore che è pronto per prendersi un posto da titolare nel corso della seconda parte di questa annata.

Il protagonista di questo articolo è il laterale irlandese Festy Ebosele. L'esterno ha giocato una partita incredibile sabato contro i londinesi e di conseguenza si merita una chance dal primo minuto in vista dei prossimi incontri match di precampionato. La sua tecnica e soprattutto la sua velocità hanno messo in croce una difesa rimaneggiata, ma comunque di ottimo livello e con giocatori titolari nel campionato più importante del mondo. Quella di Ebosele può sembrare una vera e propria sorpresa, ma chi ha seguito il giocatore sin dai primi passi nel mondo professionistico sa benissimo che stiamo parlando di un giovane destinato a far parlare di se.

La non sorpresa — Per capire le sue grandi doti, basta ascoltare o leggere le dichiarazioni di Wayne Rooney rilasciate nel corso della passata stagione. Quando il suo passaggio all'Udinese era oramai cosa scritta, ci ha provato persino il tecnico a cercare in tutti i modi di trattenerlo con il suo Derby County. Si parla di un giocatore che l'anno scorso si è fatto valere all'interno di uno dei campionati più intensi che esista ed ora non vede l'ora di sorprendere anche in Serie A.