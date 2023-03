Notizie Udinese – Ebosele o Zeegelaar? / Il ballottaggio è apertissimo

L'Udinese continua a lavorare intensamente sui campi del Bruseschi in vista della ripresa del campionato. Domenica pomeriggio si scenderà in campo per un match dall'importanza incredibile contro una squadra di primissimo livello. Da una parte ci saranno i bianconeri di Andrea Sottil e dall'altra il Bologna di Thiago Motta. Da quando è l'italo brasiliano è approdato in quel di Bologna la situazione è davvero cambiata in tutto e per tutto, con i felsinei che sono diventati dei veri e propri outsider. Il tecnico dell'Udinese, però, sa che non deve distrarsi e soprattutto bisogna pensare partita dopo partita. Motivo per cui andiamo a vedere uno dei ballottaggi che persistono in queste ultime ore.