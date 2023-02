Notizie Udinese / Ebosse ha completato l’intervento: ecco come è andata

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che dopo un avvio di campionato super ora si ritrova in una situazione tutt'altro che positiva. Ad aggiungere altra brace alla parecchia carne già al fuoco, ci ha pensato il camerunense Enzo Ebosse. Quello che si sarebbe rivelato un calciatore importantissimo per la squadra di Andrea Sottil è uscito infortunato dall'incontro di campionato contro i neroazzurri di Simone Inzaghi e non potrà più rientrare sul campo da gioco per il resto della stagione. Una brutta piaga per tutta la dirigenza che non può fornire al tecnico un degno sostituto. A questo punto la coperta in difesa resterà cortissima per il resto della stagione.