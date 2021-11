Notizie Udinese – Ecco chi dirigerà il match dell’Olimpico

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la quindicesima giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

Redazione

L'Udinese vuole subito rifarsi dopo l'occasione sprecata contro il Genoa. I ragazzi di Gotti non sono riusciti a festeggiare al meglio i 125 anni di storia. Testa a giovedì. I bianconeri saranno chiamati ad un impegno tostissimo: all'Olimpico contro i biancocelesti di Sarri. Per uscire imbattuti servirà la gara perfetta, ma i friulani sono pronti alla battaglia. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dell' Udinese.

Designazione arbitrale

Sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì, ad arbitrare la sfida in programma all'Olimpico giovedì 2 dicembre alle 20:45. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Pagliardini e Rossi e dal quarto uomo Rapuano. Al Var Maresca, mentre all'Avar Di Iorio. Il signor Piccinini ha diretto cinque volte l'Udinese per un bilancio di due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. L'ultimo incrocio risale al 20 dicembre 2020, nel match terminato 1-1 contro il Cagliari. Il fischietto romagnolo ha incontrato i biancocelesti in due occasioni: una vittoria ed un ko. Il classe '83 ha molta esperienza visto che ha arbitrato 54 gare di Serie B e 38 di Serie A. In attesa di questo match, andiamo a vedere i dubbi di Gotti.

I dubbi di Gotti

In casa Udinese pesa tanto l'assenza di Roberto Pereyra. L'argentino sarà costretto a saltare il match dell'Olimpico per un infortunio alla clavicola. Mister Gotti potrebbe optare per la stessa formazione scesa in campo contro il Torino. Quindi il 3-4-3, ma al posto del Tucu uno tra Makengo ed Arslan, con il primo in leggero vantaggio. Solito terzetto difensivo davanti a Silvestri. Molina ed Udogie sulle fasce. Tridente d'attacco composto da Deulofeu, Beto e Pussetto, anche se Success scalpita. Nel frattempo, vi riproponiamo le pagelle stilate dalla nostra redazione per quanto riguarda la gara di ieri. Siete d'accordo con questi voti? <<<