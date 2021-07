News Udinese – Ecco come cambia la nuova Serie A

Nel tardo pomeriggio è prevista l'assemblea di Lega. I club discuteranno dei prossimi campionati e delle possibili modifiche da attuare

Mentre Gotti e la squadra continuano a sudare per preparare la prossima stagione, la società si riunirà alle 18 con gli altri club per discutere del nuovo format della Serie A. Tante le nuove idee sul tavolo. La Lega di Serie A, infatti, vuole ridiscutere e cambiare alcuni punti per rendere più avvincente e appetibile il calcio italiano. La vittoria della Nazionale italiana a Euro2020 è un treno da non farsi sfuggire. Per questo i club di Serie A vogliono attuare delle modifiche nei campionati che verranno in modo da attrarre più investitori. Ma scopriamo insieme queste novità.

Le modifiche

Il nuovo format della Serie A prevede un passo indietro. Infatti dopo 17 anni si potrebbe tornare ad un torneo con un numero ridotto di partecipanti, passando così dagli attuali 20 club a 18. Un modo per non esasperare troppo le rose, dati gli impegni sempre più riavvicinati. Così facendo, inoltre, le squadre impegnate in Europa avranno più facilità nel preparare le sfide per le competizioni Uefa. Altro aspetto da non sottovalutare è quello dei recuperi dei turni. Con le 20 squadre (quindi 38 giornate) è un problema non di poco conto recuperare quelle partite che vengono rinviate. Partite previste nel girone di andata ma che venivano recuperate a ridosso della sfida di ritorno. Ma non finiscono qui le modifiche, scopriamo le altre.

Playoff e playout

La Lega infatti vorrebbe inserire i playoff. A spalleggiare questa novità ci sarebbe la FIGC, da sempre favorevole dalle parole di Gravina. Ma non tutti sono d'accordo perché resta da capire quante squadre possono partecipare ai playoff (chi spinge per 4 e chi per 8). Capitolo simile anche per quanto riguarda i playout. Molti sono pronti da storcere il naso, quali squadre li disputeranno? Saranno presi in considerazione anche i club di Serie B (come avviene in Germania)? Tante le ipotesi al vaglio per i club di A. Scopriremo nelle prossime ore quello che emergerà dall'assemblea.