News Udinese – Ecco le date del ritiro / L’annuncio ufficiale del club

Proprio in queste ore sono state comunicate le date ufficiali del ritiro per i bianconeri. Andiamo a vedere l'annuncio ufficiale del club

La prima settimana si eseguirà al centro sportivo Bruseschi e solo dopo si partirà per la località incastonata tra le montagne austriache. Questa sarà l'occasione perfetta per poter vedere all'opera tutti i campioni bianconeri, visto che oltre a due allenamenti per giorno, ci sarà anche l'occasione di assistere a ben quattro amichevoli. Due di queste contro avversari di primissimo livello come RB Lipsia o Union Berlin, squadre che nel corso della stagione giocheranno la più importante competizione a livello di club: la Champions League.