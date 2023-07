News Udinese – Tutte le date del ritiro austriaco / Ben 4 amichevoli

L'Udinese si prepara alla prossima stagione di campionato. Proprio in queste ultime ore sono arrivate delle informazioni importanti sull'inizio di questa nuova annata. Il ritiro in Austria è stato confermato a tutti gli effetti, anche se prima ci sarà la consueta settimana di allenamenti in quel di Udine sui campi del centro sportivo Bruseschi. Si partirà per Bad Kleinkircheim il 17 di Luglio e si resterà fino alla fine dello stesso mese: il 29. Il direttore Collavino ha comunicato che si giocheranno ben quattro amichevoli in quel lasso di tempo. La prima sarà il 19 Luglio contro una rappresentativa locale. La seconda il 22 Luglio contro il Pafos. Poi il doppio impegno contro le squadre tedesche qualificate alla prossima Champions League. Il Lipsia in data 25 Luglio e l'Union Berlin il 29 luglio. Cambiando rapidamente discorso non perdere tutte le ultime sul nuovo direttore Federico Balzaretti. Ecco le sue parole <<<