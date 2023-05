Notizie Udinese – Ehizibue non ce la fa / Grande chance per Ebosele

L'esterno bianconero non ci sarà settimana prossima contro la Sampdoria. Questa sarà una grande chance per l'irlandese Festy Ebosele

Redazione

Giovedì sera intorno all'ottantesimo minuto è dovuto uscire dal campo l'esterno nigeriano Kingsley Ehizibue. Il calciatore non era al meglio ed inizialmente ha stretto i denti, motivo per cui ha rischiato di aggravare la sua posizione. Questo lunedì, infatti, partirà quasi sicuramente dalla panchina se non direttamente andrà in tribuna. Una brutta notizia per Andrea Sottil, ma non per un esterno che sta cercando spazio da diverso tempo ed adesso avrà finalmente la sua grande occasione per fare la differenza. Festy Ebosele vuole essere protagonista il prima possibile e proprio lunedì nel tardo pomeriggio avrà la sua prima grande chance.

Quando parliamo dell'ex Derby County, sappiamo di avere a che fare con un gioiello ancora un po' grezzo ma con delle doti che possono davvero fare paura. L'anno scorso nella seconda serie del calcio inglese è stato in grado di mettere a referto più di qualche gol ed anche qualche assist, diventando uno dei pezzi pregiati del team guidato da Wayne Rooney. In questo primo anno in Serie A ha sofferto tanto e soprattutto non ha giocato molto, ma si vuole lanciare in vista della prossima annata. Ecco perché la partita di lunedì sarà fondamentale per il calciatore irlandese.

Le qualità ci sono — Durante la pausa mondiale ha avuto la chance di giocare più di qualche amichevole e in quel lasso di tempo abbiamo visto tutte le sue qualità. Parliamo di un laterale che con la sua velocità mette in crisi la maggior parte dei difensori in circolazione. Proprio per questo motivo bisogna iniziare a dargli più fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato. Lunedì partirà dal primo minuto e potremo finalmente vedere tutte le sue giocate in un palcoscenico più importante. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Un aggiornamento sulla situazione di Arslan <<<