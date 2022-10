News Udinese – Ehizibue parla del match: “Meritavamo i tre punti”

Al termine dell'incontro di ieri pomeriggio ha detto la sua uno dei nuovi arrivati: Kinglsey Ehizibue. La raccolta di tutte le dichiarazioni

Il team bianconero non riesce più a vincere. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Cremonese si allunga a cinque il filotto di incontri senza successo per i bianconeri. La squadra vuole continuare a vincere, convincere e sorprendere ma al momento il tutto sembra essere davvero molto difficile. Agli uomini di Andrea Sottilnon mancano le prestazioni (che continuano ad essere di ottima fattura) ma mancano direttamente i gol. Anche ieri pomeriggio sono state sprecate almeno tre grandi occasioni da rete. Nel finale dell'incontro hanno detto la loro tutti i protagonisti, tra questi c'era anche uno dei neo arrivati di questo mercato estivo. Ecco le dichiarazioni di Kingsley Ehizibue.

Il protagonista dell'articolo è subentrato nell'ultima mezz'ora di gara, ma per la prima volta ha avuto l'opportunità di farsi notare e soprattutto giocare più di un finale striminzito. Le sue prime parole sono state: "Lo 0-0 contro la Cremonese è arrivato nonostante i bianconeri abbiamo giocato bene, i primi 30 minuti abbiamo creato molte occasioni. Credo meritassimo di vincere, ma siamo felici per il punto". Il laterale nigeriano è stato molto sincero ed anche realista, visto che l'Udinese mai come ieri pomeriggio ha da recriminarsi diversi errori davanti alla porta che hanno indirizzato il risultato finale. Non dimentichiamo soprattutto il tiro di Gerard Deulofeu che aveva praticamente tra i piedi il match ball. L'intervista, comunque, non termina qua.

L'approccio alla Serie A — "Sono felice di giocare in questa squadra, penso che sia veramente un ottimo team, sono contento di far parte". Poche parole, ma molto chiare che cercano di far capire a tutti che Kinglsey Ehizibue non ha intenzione di essere una scelta di ripiego. Un giocatore che con il tempo vuole prendersi i suoi spazi.