Udinese – Ehizibue scalpita / Contro il Sassuolo arriva la chance?

Il neo arrivato bianconero vuole sorprendere e non vede l'ora di poter dire la sua dall'inizio. Il punto sul nuovo esterno destro

Redazione

Il difensore laterale bianconero, Kinglsey Ehizibue, è arrivato nel corso degli ultimi giorni di mercato. Era l'ultimo tassello che mancava ad Andrea Sottil per poter dire di avere una rosa completa. Il giocatore è arrivato dal Colonia con le idee chiare e soprattutto una grande voglia di riscatto, viste le stagioni precedenti. La speranza è quella che riesca a trovare i numeri avuti in Eredivisie con la maglia del Pec Zwolle, ma sappiamo che non sarà facile. Ci vorrà, sicuramente del tempo per ambientarsi in un campionato come questo, ma c'è fiducia riguardo le sua capacità. Contro il Sassuolo potrebbe arrivare la prima chance che sogna da tanto tempo, ecco tutti i dettagli.

Salvo clamorosi imprevisti non ci sarà il suo esordio dal primo minuto contro gli emiliani. La squadra di Alessio Dionisi è un team imprevedibile e difficile da battere, motivo per cui il mister Sottil vuole contare sui titolarissimi. Dal primo minuto dovrebbe partire un giocatore come Roberto Pereyra che sulla fascia destra sembra aver trovato una seconda giovinezza. La prestazione contro la Roma è da salvare negli archivi, visto che parliamo di un giocatore che da davvero tanto tempo non ricopriva più un ruolo di questo tipo. Ehizibue nel frattempo deve continuare a lavorare e sperare che prima o poi possa arrivare la sua chance.

Una fascia rivoluzionata

Gli addii di Nahuel Molina e quello in extremis di Brandon Soppy hanno sicuramente influito sull'andazzo del team. Festy Ebosele a quanto pare non è ancora pronto per il nostro campionato e di conseguenza da Kinglsey ci si aspetta veramente tanto. Al momento tiene ancora il Tucu Pereyra, ma al passaggio del testimone potrebbe non mancare molto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli sul prossimo incontro di campionato. Le scelte a centrocampo sembra essere state fatte. Ecco chi partirà dal primo minuto <<<