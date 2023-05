Udinese – Ehizibue shock: ufficiale la lesione del legamento crociato

Brutte notizie per i bianconeri guidati da Andrea Sottil. Proprio in queste ore è arrivato il comunicato ufficiale dell'Udinese e il laterale Kingsley Ehizibue si è ufficialmente lesionato il legamento del crociato anteriore del ginocchio destro. Adesso è già stato prenotato l'intervento in quel di Roma dal dottor Mariani (uno dei massimi esperti in questo campo). Non possiamo fare altro che augurare una pronta guarigione al laterale che proprio in questi giorni stava iniziano a mostrare tutte le sue qualità. Passiamo al comunicato ufficiale emanato dalla società nelle ultime ore dove viene spiegata nel migliore dei modi la situazione che sta vivendo uno dei pezzi cruciali della rosa di Andrea Sottil.