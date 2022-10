Notizie Udinese – Gli elogi di Marianella: “Samardzic il miglior acquisto”

Il giornalista esperto di calcio internazionale ha commentato il match di ieri sera. Ecco il punto sulla società bianconera e Samardzic

Redazione

Il team bianconero è sicuramente la squadra del momento, nessuno si sarebbe mai potuto aspettare una partenza di questa tipo con una società che sta rendendo ben sopra le aspettative. La successione di questi risultati, però, non è un caso ma un progetto ben fatto e definito in maniera ancora migliore. Adesso ci si inizia a godere i primi risultati e la consacrazione di alcuni talenti, ma il mix tra giovani di belle speranze e giocatori di esperienza è alla base di tutto. Al termine dell'incontro di ieri sera ha fatto il punto un giornalista molto importante come Massimo Marianella. Ecco le parole dell'esperto di calcio estero.

Secondo il giornalista di Sky Sport il giocatore è uno dei più in forma di tutta la squadra e inoltre parliamo del vero e proprio talento che ha permesso il salto di qualità al team. Con questa dichiarazione possiamo sintetizzare tutto il suo pensiero: "Lazar Samardzicè uno dei migliori acquisti fatti in tutta Europa nel corso della scorsa stagione". Come detto in precedenza, per Marianella stiamo parlando di un vero e proprio craque del calcio moderno. Dopo i dovuti complimenti al tedesco di origini serbe c'è stato anche il tempo per fare il punto sul match di ieri sera.

Il punto sulla partita

Secondo Marianella ieri il Verona ha fatto diversi passi in avanti, perché tutto sommato ha giocato una partita pratica e sicuramente si iniziano a vedere i primi grandi margini di crescita. D'altro canto, però, vanno fatti grandi applausi ai giocatori bianconeri che sono stati in grado di ribaltare un match difficile. Questo è stato il sunto sul match da parte di uno dei commentatori più importanti del nostro paese. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati da parte della www. Ecco le pagelle di Verona-Udinese <<<