News Udinese – Emergenza nazionale / Bisogna sapersi adattare

La pausa nazionali ha lasciato con se degli strascichi da non sottovalutare. Scopri assieme a noi cosa cambia in vista della prossima partita

Redazione

Sta per ricominciare il campionato, dopo che si era fermato alla fine delle prime due giornate. L'Udinese è più che soddisfatto del suo avvio, dato che sono arrivati ben quattro punti nei primi incontri. Uno contro la società guidata dalla famiglia Agnelli e tre contro i lagunari del Venezia, guidati da una presidenza americana. Ora la società si è messa subito al lavoro per organizzare e prepararsi al terzo incontro di questa Serie A. Parliamo del match contro lo Spezia, allenato da Thiago Motta. La pausa nazionali ha lasciato con se degli strascichi da non sottovalutare. Scopri assieme a noi cosa cambia in vista della prossima partita.

Le novità

Quasi sicuramente ci saranno da rivedere parecchie cose nella formazione titolare della società bianconera. Prima di tutto cambieranno tutte e due le ali per motivi differenti. Stryger Larsen sostituirà Udogie, dato che il giocatore under 21 si è infortunato solamente qualche giorno fa e dovrà dare forfait per più tre o quattro match. Il secondo problema riguarda l'altra fascia. Brandon Soppy, quasi sicuramente sostituirà Nahuel Molina. Il giocatore è appena partito dall'Argentina e di conseguenza potrebbe non essere al meglio in vista del match di domenica. Iniziano anche ad esserci i primi ballottaggi in attacco, dove Deulofeu e Beto scalpitano. Andiamo a vedere chi sarà titolare.

Ballottaggio in attacco

"Ad avere sempre questi problemi." Suppongo sia questo il pensiero di mister Luca Gotti, quando ha deciso chi per lui partirà titolare nel match contro lo Spezia. Negli ultimi anni in attacco, ci sono stati solo problemi, rendendo quello il ruolo meno prolifico della squadra. Ad oggi comunque sono ancora favoriti Ignacio Pussetto e Roberto Pereyra, attacco che vince non si cambia, ma dalla panchina Beto e Deulofeu, con la loro classe e qualità potrebbero distruggere gli avversari. Scopri assieme a noi come continua la preparazione verso il match. Importanti novità <<<