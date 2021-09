News Udinese – Un marziano in campo / Che ne pensa Nahuel?

Scopri assieme a noi come è andato l'ultimo suo match prima del ritorno e la preparazione per il match di campionato contro il La Spezia

Questa notte è andato in scena l'ultimo match della pausa nazionali valido per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022. La squadra bianconera vedeva impegnato ancora un giocatore. Stiamo parlando di un terzino che è incredibilmente esploso negli ultimi mesi ed adesso sta viaggiando sull'onda dell'entusiasmo. Stiamo parlando di Nahuel Molina, il giocatore è al centro di tutti gli schemi ed adattabile ad ogni stile di gioco. Questo lo rende un grande talento, sia in campo che fuori. Scopri assieme a noi come è andato l'ultimo suo match prima del ritorno ad Udine e la preparazione in vista della sfida di campionato contro il La Spezia.

La partita

Il risultato finale dell'incontro tra Argentina e Bolivia è stato un secco 3-0. Solo un uomo però ha creato questo distacco incolmabile e stiamo parlando di un vero e proprio marziano. Il most valuable player di questa partita valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar è sicuramente Lionel Messi, che è stato autore di una tripletta fantastica. Con questi tre gol, non solo ha assicurato la vittoria del match all'albicelesete, ma ha anche garantito ufficiosamente il passaggio alle fasi finali del torneo organizzato dalla FIFA. Andiamo a vedere come si è comportato l'asso nella manica di Luca Gotti.

Il match di Molina

Il giocatore è stato in campo per tutti e 90 i minuti da titolare. Il commissario tecnico Scaloni crede sempre di più nelle sue capacità e nella sua voglia di rendersi un giocatore unico. Infatti piano piano si sta assicurando la titolarità in una fascia di una nazionale, tra le più importanti di sempre. In questa nazionale c'è ancora tanto Udinese, dato che oggi erano titolari sia Juan Musso che Rodrigo De Paul. Questo conferma il grande lavoro del dirigente Pierpaolo Marino. Non finisce qua, scopri assieme a noi come procede la preparazione in vista dell'incontro di campionato. Non si può sbagliare <<<