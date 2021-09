News Udinese – Le novità all’antivigilia del match contro i liguri

Il team continua ad allenarsi sui campi del Bruseschi. Scopri assieme a noi come è andata la seduta e se ci sono delle novità

Si continua a lavorare intensamente con un solo obiettivo: quello di fare bene in vista del terzo match di campionato. La partita in programma è quella tra La Spezia ed Udinese. Parliamo di due mister con stili di gioco molto differenti. Il mister della squadra ligure cura particolarmente l'attacco e la fase offensiva, cercando di avere sempre con se la palla in ogni azione. Il mister bianconero, invece, è più consapevole dei mezzi della propria squadra e sa quando c'è il momento in cui bisogna soffrire e quello in cui bisogna gestire la palla per cercare il gol. Due scuole e due correnti di pensiero, molto differenti. Intanto, il team continua ad allenarsi sui campi del Bruseschi. Scopri assieme a noi come è andata la seduta.