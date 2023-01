Udinese-Empoli / Decisi gli attacchi delle due squadre: grandi novità

Manca un solo giorno alla ripresa del campionato e i bianconeri non vedono l'ora di rimettersi in gioco. Ecco il punto sull'attacco titolare

Redazione

Oramai tutto è pronto e manca solo un giorno al via del campionato. Dopo una partenza anticipata ad Agosto e una sosta durata due mesi per via del primo mondiale giocato in inverno è finalmente arrivato il momento della Serie A. Tutte le squadre scenderanno in campo domani e dalle 12 fino alle 23 ci sarà spazio solo per il pallone. Anche l'Udinese tornerà a farsi valere sul manto erboso della Dacia Arena anche se il suo impegno sarà tutt'altro che semplice contro un Empoli che ha dimostrato di poter mettere tutte le società in difficoltà. Nel frattempo non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le sorprese che ci hanno consegnato i due tecnici in vista del match di domani sera. Ecco le novità in attacco.

In casa toscana l'assoluta new entry Francesco "Ciccio" Caputo è già pronta per fare il suo debutto dal primo minuto e riprendersi in mano il suo destino dopo un avvio di stagione tremendo con la maglia della Doria. Il bomber pugliese sa che questo potrebbe essere la sua ultima chiamata nella massima serie del calcio italiano e di conseguenza non può assolutamente sbagliare nulla. Non solo l'Empoli, però, sorprenderà tutti visto che anche l'Udinese è pronto ad un tandem d'attacco (quasi) del tutto inedito.

Attacco bianconero — L'infortunio di Gerard Deulofeu è più serio del previsto e lo spagnolo non ha ancora recuperato a tutti gli effetti, motivo per cui non scenderà in campo contro l'Empoli. Al suo posto si scaldano i due giocatori che hanno completato assieme più minuti nel corso di queste amichevoli precampionato, stiamo parlando di Isaac Success e Beto. Si prospetta una sfida interessante e ricca di colpi di scena.