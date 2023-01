Udinese-Empoli / Prima seduta del 2023 per i bianconeri: come è andata

Ieri pomeriggio i bianconeri sono scesi sul campo da gioco per la prima seduta di questo anno nuovo, un solo obiettivo: il match con l'Empoli

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Oramai mancano solo due giorni al via del campionato e l'obiettivo è quello di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Si vuole continuare a scalare le classifiche e di conseguenza l'Europa resta un punto difficilmente raggiungibile, ma un vero e proprio sogno. Si ripartirà dalla Dacia Arena, in una partita da non sottovalutare contro una squadra che si è rinforzata proprio nelle ultime ore: l'Empoli di Ciccio Caputo. Andiamo a vedere tutte le ultime news che arrivano dai campi d'allenamento in vista del match che darà il via alla seconda parte di questa stagione.

Il programma del primo giorno dell'anno è molto chiaro e rispecchia il lavoro fatto fino ad oggi dalla società diretta dai Pozzo. La prima parte della seduta ha visto delle esercitazioni tecnico tattiche e subito dopo si è continuato con delle partitelle a campo ridotto. Una seduta non troppo pesante anche perché si parla comunque di un allenamento subito dopo una nottata di festa per la maggior parte dei giocatori. L'appuntamento per una nuova seduta è stato rimandato a questa mattina, dove la squadra è già scesa sul campo ed ora i vari giocatori stanno tornando a casa.

Ci saranno tutti? — Al momento non ci sono ancora notizie sul completo recupero di Gerard Deulofeu che anche nel corso del precedente allenamento potrebbe essersi allenato a parte. Difficile che possa partire dal primo minuto nel corso del match di mercoledì sera, ci sono più possibilità per la partita contro i bianconeri di Max Allegri.