Empoli – Udinese / Gotti: “La differenza tra un’atleta ed un campione…”

La squadra bianconera è pronta alla nuova giornata di campionato. Prima dell'incontro ha parlato il tecnico bianconero. Le parole

La squadra bianconera è pronta per il prossimo incontro di campionato. Non sarà un match semplice, però bisogna dare tutto e non farsi sopraffare dalla mancanza di risultati. Non a caso i giocatori bianconeri hanno detto la loro ai microfoni di Dazn proprio prima dell'incontro. Ecco le parole dei futuri protagonisti. Dal mister a Nehuen Perez.