Udinese-Empoli / Parisi annuncia la sfida: “Siamo concentrati sull’Udinese”

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, visto che manca sempre meno all'inizio. La squadra non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata contro un avversario che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà diversi club del nostro calcio. Il match si preannuncia scoppiettante ancora primi che inizi e di conseguenza non possiamo fare altro che andare ad ascoltare uno dei futuri protagonisti di questo incontro: Fabiano Parisi. Il giocatore dell'Empoli non vede l'ora di poter tornare a farsi valere sui campi della massima serie del calcio italiano e lo ha anche confermato attraverso l'intervista raccolto proprio nelle ultime ore.

"Si, ormai ci siamo quasi, manca poco e siamo già concentrati sulla gara con l'Udinese. Lavoriamo in settimana per migliorare alcuni aspetti tattici e anche tecnici per arrivare pronti!". Il giocatore ha le idee chiare e di conseguenza la battaglia in programma il 4 di Gennaio alla Dacia Arena continua a prendere sempre più forma. Come detto in precedenza, bisogna lavorare al massimo per poter prevalere su una squadra ben attrezzata come quella toscana. L'intervista del terzino non si conclude qua, ma bisogna fare il punto in vista della seconda parte di questa stagione e soprattutto il pensiero sull'ultima chiamata arrivata direttamente dalla nazionale.