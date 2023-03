Empoli-Udinese / I precedenti tra le due squadre: netto vantaggio friulano

L'incontro di sabato pomeriggio si avvicina sempre di più. Non perdere il punto su tutti gli incontri che hanno preceduto questa sfida

Domani pomeriggio si scende sul campo da gioco per un match molto impegnativo contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Stiamo parlando di una sfida che potrebbe dire molto su questa stagione e che servirà alla squadra per trovare quelle che manca da troppo tempo: il successo. Contro l'Empoli non sono ammessi altri risultati se non la vittoria finale. Si parla di due squadre di alto livello e che hanno voglia di continuare a scalare la classifica, ma quello di domani pomeriggio per l'Udinese è uno scontro da dentro o fuori. Qualsiasi risultato che non porti a casa i tre punti finali, sarebbe considerato come la fine dei giochi per la corsa all'Europa. Adesso, non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti i precedenti tra queste due compagini.

Quella di domani pomeriggio sarà la sfida numero 34 tra la squadra di Paolo Zanetti e quella di Andrea Sottil Le due compagini si sono affrontate (al momento) per 17 volte al Friuli o Dacia Arena e per 16 al Castellani di Empoli. Nel complesso come risultati sono nettamente avanti i bianconeri, visto che sono riusciti a portare a casa il successo in ben 14 occasioni. Nelle restanti gare per undici volte il risultato è stato il pareggio e per le altre otto hanno vinto i toscani.

Gli ultimi scontri — L'ultimo match in ordine cronologico è quello giocato ad inizio gennaio in cui l'Empoli era andato avanti con Baldanzi e poi si è fatto raggiungere da un gran gol di Laki Samardzic. Guardando al passato, possiamo anche dire che non è l'unico incontro degno di nota. Ricordiamo la vittoria della scorsa stagione che più di tutte ha messo in luce il gioco dell'ex tecnico Gabriele Cioffi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sulle scelte che potrebbero fare i due tecnici. Ecco le probabili formazioni di Empoli-Udinese <<<