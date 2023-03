Udinese – Il punto sull’allenamento del giorno / L’Empoli si avvicina

L'Udinese continua ad allenarsi in vista dei prossimi impegni di campionato. L'Empoli si avvicina, ecco il punto sull'allenamento odierno

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra di altissimo livello e che ha grande voglia di fare la differenza. Ad oggi non è semplice tornare sul campo da gioco e soprattutto prendersi una vittoria. Visto che negli ultimi diciotto incontri giocati solo una volta è arrivato il successo. Una situazione che deve cambiare il prima possibile e perché no proprio contro l'Empoli di Paolo Zanetti. La squadra toscana sta giocando un buon campionato e non sarà facile passare al Castellani, ma allo stesso tempo occorre un'ottima prova per poter continuare a sognare in campionato e poter sperare di raggiungere la Conference League.

Oggi il team si è ritrovato sui campi del Bruseschi per una seduta mattutina. Il team ha dato tutto e continua a cercare di trovare la giusta quadra in vista del prossimo incontro. Arrivano buone notizie nonostante la seduta è stata a porte chiuse, visto che Marvin Zeegelaar si è allenato con i compagni e come annunciato questa mattina è pronto per tornare tra i convocati della squadra bianconera. Assieme a lui dovrebbe esserci in pianta stabile un calciatore molto importante come Roberto Pereyra che ha recuperato definitivamente da tutti gli acciacchi e di conseguenza ha voglia di tornare dal primo istante.

Il programma — Domani andrà in scena una rifinitura mattutina e solo dopo la conferenza stampa del tecnico Andrea Sottil. Nel pomeriggio, invece, la partenza per Empoli e per l'incontro che si giocherà allo stadio Castellani. Sicuramente una situazione non semplice per la squadra che dovrà giocare un grande match per tornare ad esultare per la vittoria.