Udinese-Empoli / I toscani sorprendono in amichevole: il risultato

La squadra allenata da Paolo Zanetti continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le ultime sulla società toscana

La società allenata dal tecnico Paolo Zanetti ha completato una buona prima parte di stagione ottenendo parecchi punti e mettendosi in una posizione sicura nella lotta alla salvezza. Ora, però, non si vuole demordere e l'idea è quella di togliersi altre soddisfazioni nel corso della seconda parte di stagione. Il ritiro degli azzurri è sicuramente di alto livello ed anche nelle amichevoli di spessore, la squadra non ha per nulla sfigurato. Ieri pomeriggio è andata in scena l'ennesima partita in preparazione al campionato che ripartirà dalla Dacia Arena il prossimo quattro di gennaio. Tutte le ultime sulla partita di ieri pomeriggio.

La squadra ha sorpreso tutti visto che è arrivata la vittoria contro un altro team del nostro campionato: il Sassuolo. La partita si è conclusa con una vittoria nel finale per 2-1 in rete ci sono andati Martin Satriano (in prestito dai vice campioni d'Italia) e Tommaso Baldanzi (giovane promessa dell'Empoli e del calcio italiano in generale). Per gli avversari il gol è arrivato dal norvegese Thorstvedt. Una partita equilibrata e che ha dato diversi spunti importanti, sicuramente l'Udinese dovrà affrontare questo Empoli con le unghie e con i denti affilatissimi. Inoltre non perdere le ultime sul mercato della società toscana.

Bomber in arrivo — L'attenzione che la squadra dovrà mettere in campo è doppia rispetto al solito, visto che nei prossimi giorni potrebbe firmare con la squadra del centro Italia anche il bomber Ciccio Caputo. Il giocatore pugliese non è mai riuscito a fare la differenza sul campo da gioco da quando è a Genova e di conseguenza cambiare totalmente destinazione potrebbe aiutarlo a ritrovare una via del gol smarrita da diverso tempo a questa parte.