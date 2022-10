Cioffi: esonerato l’ex tecnico dell’Udinese, già scelto il sostituto / News

L'ex allenatore dei friulani ha terminato questa mattina la sua avventura con i gialloblù: fatale la sconfitta contro la Salernitana

Redazione

Finisce qui. È durata meno di cinque mesi l'avventura di Gabriele Cioffi alla guida tecnica dell'Hellas Verona. Fatale la quarta sconfitta consecutiva che blinda gli scaligeri nei bassifondi della classifica. Il Verona è sembrato ancora una volta molto confusionario sul piano del gioco e troppo fragile in fase difensiva. Cioffi, dalla sua, ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e con partenze che hanno indebolito la rosa a sua disposizione. Ma il lavoro svolto non è stato sufficiente per salvare il posto.

L'Hellas Verona ha ufficializzato l'esonero di Gabriele Cioffi con questo comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Cioffi e il suo staff per il lavoro svolto". La sua esperienza in gialloblu termina così dopo 9 gare in cui ha totalizzato 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte. Lascia la squadra con 5 punti e il terzultimo posto in classifica.

Inizia l'era Lopez

Il tecnico scelto da Maurizio Setti per sostituire l'ex tecnicodei bianconeriè Diego Lopez, indicato dal direttore sportivo dell’Hellas, Francesco Marroccu, con cui ha già lavorato al Cagliari e al Brescia. Lopez firmerà con gli scaligeri un contratto di un anno con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Nello staff dell’allenatore uruguaiano ci sarà Michele Fini, suo abituale assistente. L’ultima esperienza di Lopez è stata all’Universidad de Chile, tra giugno e settembre, e si è chiusa con l’esonero. Vedremo se il tecnico uruguaiano saprà risollevare le sorte dei veneti, fin qui ben al di sotto delle aspettative. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole del difensore Ebosse di ieri sera a Udinese Tonight. Ecco le dichiarazioni del neo arrivato <<<