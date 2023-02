Udinese – L’esordio di Jean Victor Makengo: ecco come è andata

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo non perdere il punto sull'esordio di Jean Makengo

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società ha grande voglia di fare la differenza e conquistare con le unghie e con i denti il settimo posto che garantirebbe una qualificazione alla prossima Conference League. Al momento bisogna ancora continuare a ragionare partita dopo partita, visto che ne mancano davvero molte e sicuramente la posizione in classifica non garantisce un super vantaggio. Allo stesso tempo bisogna anche vedere i giocatori che non potranno più aiutare il team in vista della seconda parte di stagione. Ecco come si è comportato Jean Victor Makengo nell'esordio stagionale con la maglia del Lorient sulle sue spalle.

Il centrocampista francese ha grande voglia di fare la differenza e il ritorno in patria sembra essere (a suo parere) uno step aggiuntivo per continuare la sua scalata verso i top team. La cifra sborsata da parte del Lorient è di quelle pesanti visto che sono stati messi sul piatto ben dieci milioni ed anche tre di bonus. Non è un caso che già ieri sera sia sceso in campo nella seconda frazione per provare ad aiutare il team a portare a casa i tre punti e difendere la posizione europea.

La sua prestazione — L'ex Udinese è sceso in campo esattamente al minuto 52 con la squadra ancora in vantaggio per 2-1 contro un'altra sorpresa della Ligue 1: il Reims. In pochissimo tempo, però, la società si trova travolta e sotto di due reti visto che la partita terminerà proprio 4-2. Makengo è rimandato dopo questa prestazione e anche i media francesi si aspettano di più da un calciatore che ha fatto vedere ottime qualità in Italia.