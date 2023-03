News Udinese – Esordio per Samardzic con la Serbia / Come è andata

L'Udinese si gode il suo gioiellino Samardzic. Proprio ieri sera il ragazzo nato in Germania ha esordito con la Serbia. Ecco come è andata

Lazar Samardzic nelle ultime settimane ha deciso per quale nazionale giocare. La scelta vedeva da una parte la Germania, paese in cui è nato e cresciuto e soprattutto dove ha mosso i suoi primi passi da calciatore. Dall'altra parte, però, c'era la Serbia che è la patria natale della maggior parte dei suoi familiari. Dopo aver giocato tutta la trafile delle giovanili con la nazionale quattro volte Campione del Mondo ha deciso di difendere la patria dei suoi genitori. Andiamo a vedere come è andata la prima prova con la nazionale serba per il giovane campione Lazar Samardzic.

La Serbia ha vinto per 2-0 in un match che non andava sottovalutato, visto che dall'altra parte c'era una buona squadra come la Lituania. Per il talentino classe 2002 c'è stato un po' di spazio, visto che ha giocato per ben 18 minuti più recupero. Una prestazione non eccelsa, ma che ha dato la possibilità di mettere i primi minuti importanti nelle gambe di un calciatore che ha grande voglia di fare la differenza. Lazar sa benissimo che non sarà facile farsi notare in un centrocampo come quello serbo che è pieno di giocatori forti tecnicamente e dotati di una visione di gioco spaziale. Allo stesso tempo, però, la voglia è quella di poter prendersi un posto da protagonista.

Il prossimo impegno — Non è ancora finita la sua parentesi con la nazionale serba. Adesso c'è un altro incontro valido per le qualificazioni ai prossimi europei che si giocheranno in Germania nel 2024. La partita si giocherà lunedì sera e sarà contro il Montenegro. Una sfida molto importante che bisogna assolutamente vincere per prendersi subito un primato nel girone.