News Udinese – L’ex D.S. dice la sua: “Ecco chi è il perno dell’Udinese…”

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Intanto l'ex direttore sportivo dice la sua riguardo il futuro bianconero

Il team bianconero si sta avvicinando con grande velocità verso il prossimo impegno di campionato. Stiamo parlando di una società in continua crescita e che riesce sempre a dare e fare del suo meglio (soprattutto in questo periodo della stagione). Ora bisogna continuare su questo livello in modo da riuscire a ottenere più punti possibili e di conseguenza scalare la classifica giornata dopo giornata. La società è attesa ancora da otto incontri che non sono pochi, dato che mettono in palio ben 24 punti. Nel frattempo un ex direttore sportivo della società, Nereo Bonato, ha detto la sua sulla squadra. Ecco chi è (secondo lui) il perno dell'Udinese.